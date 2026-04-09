Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 14 isimden biri olan Ahsen Eroğlu, şehir dışında bulunduğu için İstanbul’a dönüş hazırlığında. Yetkililer, ünlü oyuncunun bugün İstanbul’a gelmesini bekliyor.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Ahsen Eroğlu’nun İstanbul’a gelmesiyle birlikte gözaltı sürecinin ilerlemesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/73811 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

9 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde 11 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli firari ve 1 şüpheli yurt dışında tespit edildi. Bu isimlerden biri de Ahsen Eroğlu oldu.

Başsavcılık, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.