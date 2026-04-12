Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu belirtilmişti. İlk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Adrian, ''O meselelerden çok çok uzağım.'' diye konuştu.





Cem Adrian'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:



''Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun.''



