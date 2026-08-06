Bursa'nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde 28 Nisan'da meydana gelen ve İstanbul Barosu'na kayıtlı 26 yaşındaki Avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bursa 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

İCRA TAKİBİ YÜZÜNDEN ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

İddianameye göre, Elif Çalışkan ve avukat kardeşi Hatice Kocaefe, borcunu ödemeyen Hakkı Çetin hakkında icra takibi başlattı. İşlemlerin ardından Kocaefe'yi telefonla arayan Çetin'in eski eşi Esra Üstünel, "Bizimle uğraşma, Hakkı sizi vurur, gerekeni yapar" diyerek tehditte bulundu. Olay günü soğuk hava deposuna yürüyen aileye otomobille yaklaşan Hakkı Çetin, ateş açarak Hatice Kocaefe'yi öldürdü, ablası Elif Çalışkan'ı ise dizinden yaraladı.

3 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede 7 sanık arasında eylem birlikteliği bulunduğu vurgulandı. Katil zanlısı Hakkı Çetin hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün ailesinden 3 kişiye karşı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3'er kez 21 yıla kadar hapis istendi. Çetin'i azmettirdikleri belirtilen oğlu Ali Çetin ve eski eşi Esra Üstünel için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Suça yardım eden ve suçluyu kayıran diğer 4 sanık hakkında ise 5 yıldan 51,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki aylarda başlanacak.