Transfer sezonunda henüz yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kiralayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor... Son dönemde sık sık gelen transfer sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk'un açıkça "İstiyoruz" dediği isimlerden biri ise milli futbolcu Can Uzun oldu. Ancak 20 yaşındaki yıldızın forma giydiği Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, açıklamalarıyla işin kolay olmadığını tasdik etti...

"HİÇBİR İŞARET YOK"

NTV Spor'un aktardığına göre Krösche, Can Uzun'un takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili "Bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor. Teknik direktörümüzün oynatmak istediği futbol anlayışında onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilir" ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Geçen gün Sky DE'ye konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise şunları kaydetmişti:

"Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu ortada ve üstelik Türk statüsünde olması bunu destekliyor. Kabul etmeliyiz ki şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var. Tüm taraflar için uygun şartlar sağlanırsa bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette, her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor."