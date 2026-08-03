Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir yayındaki söylemleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. AKP yanlısı gazeteciler, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ün bugün saat 10:15’te İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi.” ifadelerini paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

ÖZKÖK: "DÖNÜŞ BİLETİM VAR"

Ertuğrul Özkök’ü programına çıkaran Bahar Feyzan ise, “Şimdi konuştum” diyerek şunları söyledi:

“10 yıldır gittiğim Bayreuth Wagner Müzik Festivali’ndeyim. Hatta pazartesi çıkacak yazım da bu konu üzerine. Çok önemli bir festival 150. yılı. Salı akşamı da zaten biletim var döneceğim. Memleketimden başka nereye gideceğim. Ayrıca programın tamamını izleyenler, aksine beni Cumhurbaşkanı’nı övdüm diye eleştirdi.” dedi.

SORUŞTURMAYA KONU OLAN SÖZLERİ

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişiliği üzerine kurulan mevcut yönetim sisteminin Erdoğan sonrasında devam edemeyeceğini söyledi. Özkök, “Bu rejimi Türkiye’de böyle taşıyacak ikinci bir insan yok” dedi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Bahar Feyzan’ın YouTube yayınında Türkiye’nin siyasi geleceğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilik yıllarında İspanya’da bulunduğunu ve Franco rejiminin sona erişine tanıklık ettiğini belirten Özkök, kişilere bağlı yönetimlerin kalıcı olmadığını söyledi.

‘BU DÖNEMLER GEÇECEK’

Özkök, şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönemler geçecek. Ben İspanya’da bir öğrenci olarak Franco rejiminin nasıl çöktüğüne gözlerimle tanık oldum. Bir gecede 30 yıllık Franco diktatörlüğü gitti. Öldüğü gece İspanya’da rejim değişti.”

‘ERDOĞAN’IN KİŞİLİĞİ ÜZERİNE DİZAYN EDİLDİ’

Türkiye’deki mevcut rejimin Erdoğan’ın kişiliği üzerine kurulduğuna işaret eden Özkök, şöyle devam etti: Bu tür rejimlerin bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin; devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye’de Tayyip Erdoğan’ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye’de böyle taşıyacak başka, ikinci bir insan yok ve uzun süre de olamaz.

“HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMELİ”

Erdoğan’ın yaşına da işaret eden Özkök, siyasi aktörlerin yalnızca bugünü değil geleceği de düşünmesi gerektiğini belirterek; “Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Daha gider ama yaşlar bir gün bitiyor. O nedenle herkesin biraz şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Özkök ayrıca, Türkiye’de adalet, insan hakları, liyakat ve medya özgürlüğünün daha iyi durumda olması halinde Erdoğan’ın seçilme şansının artacağını da savundu.