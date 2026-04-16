20 Aralık 2025 tarihinde DHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bilgileri yer almıştı. İNGİLTERE SOKAKLARINDA DANS EDEREK YÜRÜDÜ 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin'in İngiltere sokaklarında çektiği videoya yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Neden Türkiye'ye dönmüyorsun?'' yorumunu yaptı.



''ÜLKEME DÖNECEĞİM'' DEMİŞTİ 27 yaşındaki Şahin, paylaşımında; ''Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese.'' ifadelerini kullandı.









