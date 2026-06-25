Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Mert Vidinli'nin İngiltere paylaşımları olay oldu. Emlak danışmanlığı işine soyunan Vidinli'nin son paylaşımında Royal Ascot festivaline katıldığı ortaya çıktı.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Mert Vidinli'nin o dönemde yurt dışında bulunduğu öne sürülmüştü. Daha sonra, 6 Ocak'ta DHA tarafından servis edilen haberde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı. Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli'nin ise firari olarak arandığı belirtilmişti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, yurt dışından dönmediği belirtilen Mert Vidinli'nin mal varlığı da kamuoyunun gündemine taşınmıştı. Dosya kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ve Gökmen Kadir Şenova'nın mal varlıklarına tedbir amacıyla el konulduğu açıklanmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLUYOR

Son dönemde İngiltere'de yaşayan ve emlak danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Vidinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.

DÜNYA YILDIZLARIYLA POZ VERMİŞTİ

Daha önce David Beckham, Ed Westwick gibi dünyaca ünlü isimlerle verdiği pozlarla dikkat çeken Vidinli'nin son paylaşımı ise İngiltere'de her yıl düzenlenen Royal Ascot Festivali'nden geldi.

ROYAL ASCOT PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

İngiliz sosyetesinin ve dünya çapında tanınan isimlerin katıldığı Royal Ascot Festivali'nde görüntülenen Vidinli, etkinlik alanından paylaştığı videoları sosyal medya hesabında yayınladı.

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hakkında yakalama kararı bulunduğu yönündeki haberlerin ardından festivalden görüntü paylaşması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Öte yandan Mert Vidinli hakkındaki soruşturma süreciyle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan son açıklamalarda yeni bir gelişme paylaşılmadı.