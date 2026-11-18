Eski milli futbolcu Gökhan Töre, eşi Buket Töre'nin kendisi hakkında yasal süreç başlattığı yönündeki haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Töre, söz konusu haberlerin itibarını hedef aldığını ileri sürdü.

“İDDİALARIN TAMAMI GERÇEK DIŞI”

Gökhan Töre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haber ve iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi ve belgelere dayanamayan bu iddialar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve şahsımın itibarını hedef almaktadır.”

“İKİ KIZ ÇOCUĞUNUN PSİKOLOJİSİNİ DAHİ YOK SAYIYOR”

Açıklamasının devamında haberleri yaptırdığını öne sürdüğü kişiyi hedef alan Töre, şu sözlere yer verdi:

“Bu haberleri yaptıran ilgili şahsın, kendi şahsi menfaatleri ve para hırsı uğruna iki kız çocuğunun psikolojini dahi yok sayarak yalan haber yaptırdığı ve maddi hırsları uğruna suç teşkil edebilecek nitelikteki hukuk dışı yollara bile başvurabileceği tarafımda çok iyi bilinmekteydi. Bu durum artık kamuoyu tarafından da görülmüştür. Söz konusu şahsın nasıl bir hukuksuzluğun ve yozlaşmanın içinde olduğu da süreç içinde mahkeme kayıtlarına yansıyacak ve kamuoyu tarafından görülecektir.”

NE OLMUŞTU?

Milliyet'te yer alan habere göre; Buket Töre'nin İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, eşinin kendisine hamilelik döneminden itibaren fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. İddialara göre olaylar, 2 Ekim'de Gökhan Töre'nin alkollü şekilde kıskançlık krizine girmesiyle tırmandı. Töre'nin evdeki kasada bulunan silahı eşine doğrulttuğu, kıymetli eşyaları ve milyonlarca dolar değerindeki saatleri aldığı iddia edilmişti.

Dilekçede ayrıca Gökhan Töre'nin “Seni terk ediyorum” diyerek ortak kasayı boşalttığı ve evi terk ettiği, eşinin evde olmadığı bir zamanda eve girerek değerli tabloları da aldığı ileri sürülmüştü. Evlilik süresince edinilen varlıkların baskı uygulanarak Töre'nin adına tescil ettirildiği de iddialar arasında yer almıştı.

4 GAYRİMENKUL VE 3 LÜKS ARAÇ İÇİN TEDBİR TALEBİ

Buket Töre, eşinin mal varlığını üçüncü kişilere devretmesinden endişe duyduğunu belirterek mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınmasını istemişti. Bu kapsamda Muğla bölgesindeki 4 gayrimenkulün, satışa çıkarıldığı belirtilen 3 lüks aracın ve diğer mal varlıklarının başkalarına devredilmesinin engellenmesi talep edilmişti.