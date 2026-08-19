Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yasal süreçte yeni bir gelişme yaşandı. MagazinBurada'nın özel haberine göre, oyuncunun yargılandığı belirtilen davanın bugün görülen dördüncü duruşmasına da katılmadığı öne sürüldü. Bunun üzerine Yılmaz hakkında yedinci kez yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

ALMAN POLİSİ RESMİ ADRESE GİTTİ

Duruşmaya katılmadığı öne sürülen Biran Damla Yılmaz için çıkarılan kararın ardından Alman polisinin, oyuncunun resmi adres olarak bildirdiği eve gittiği belirtildi.

Mahkeme kapısında oyuncunun adının yer aldığı bir belgenin ortaya çıkması da dikkat çekti. Almanya'daki süreçle ilgili yeni gelişme magazin gündemine taşındı.

144 BİN EUROLUK BORÇ İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da 144 bin euro tutarında estetik ve hastane borcu bulunduğunu öne sürmüştü.

Üstündağ'ın yayındaki iddialarına göre Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu dönemde diş, dolgu ve botoks gibi çeşitli işlemler yaptırdığı ve bunların toplam bedelinin 144 bin euro olduğu ileri sürülmüştü. Faturaların ödenmemesi nedeniyle hukuki süreç başlatıldığı da iddia edilmişti.

BİRAM DAMLA YILMAZ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozan Biran Damla Yılmaz ise söz konusu işlemlerin estetik amaçlı olmadığını açıklamıştı.

Almanya'ya tedavi amacıyla gittiğini belirten oyuncu, uzun süredir sağlık sorunları yaşadığını ve burada bir süre hastanede tedavi gördüğünü ifade etmişti. Yılmaz, hakkında “estetik ameliyat” olarak gündeme getirilen işlemin ise “Bir gün anne olabilmek için rahmimden ameliyat oldum” diyerek kadın sağlığıyla ilgili olduğunu savunmuştu.

Oyuncu ayrıca kendisinden talep edildiği belirtilen paranın söz konusu ameliyatın bedeli olmadığını da dile getirmişti.

“BU HİÇ ADİL DEĞİL”

Biran Damla Yılmaz, yaptığı açıklamada geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarını uzun süre kamuoyuyla paylaşmadığını belirterek hakkındaki iddiaların kendisini karalamaya yönelik olduğunu savunmuştu.

Oyuncu, biten ilişkisi hakkında bugüne kadar konuşmamayı tercih ettiğini belirterek yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini ifade etmişti.

Almanya'daki davanın bundan sonraki sürecinde yaşanacak gelişmeler ise merakla bekleniyor.