2018 yılında "Şahsiyet" dizisiyle oyunculuğa adım atan Soytürk, "Gülperi", "Benim Adım Melek" ve özellikle "Duy Beni" projeleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak sosyal medya kullanıcılarının yüzüne dair yorumları, genç oyuncunun sabrını taşırdı.

'SİZ ÇILDIRDINIZ ARTIK'

Instagram hesabından takipçilerine seslenen 26 yaşındaki oyuncu, “Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışığa rağmen botoks bilmem neydi diyorsunuz! Cildime iyi bakıyorum, anlaşamıyoruz, siz çıldırdınız artık!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Paylaşımına devam eden Soytürk, makyaj, efekt ve genetiğin görüntüyü etkileyebileceğini belirterek, “Makyaj fark ettirir, shop fark ettirir, yaş değiştirir, efekt fark ettirir. Genetik önemli! Videoda da anlamıyor olamazsınız artık neyin ne olduğunu. Salın yüzümü, takıldınız kaldınız, başka bir şey yok hayatta, hayatımda!” ifadelerini kullandı.

'DUDAKLARIMIZ AİLEDEN BÖYLE'

Daha önce verdiği bir röportajda da benzer iddialara açıklık getiren Soytürk, dudaklarının yapısının ailesel bir özellik olduğunu söylemişti. “Burnumda kemik olduğu için operasyon geçirdim. Göz, yanak ya da dudakta hiçbir işlem yok. Zaten dudaklarımız aileden böyle” açıklamasında bulunmuştu.