Asılsız Haberler Can Sıkıyor: "Bizzat Karşılık Verdi"

Son günlerde “Serdar Ortaç öldü mü?” başlığı altında dolaşan içerikler, hayranlarını endişeye sürüklerken, Ortaç’tan beklenen açıklama gecikmedi. Instagram hesabından yayınladığı videoda iddiaları sert bir dille yalanlayan Ortaç, sağlık durumunun yerinde olduğunu vurgulayarak söylentilere noktayı koydu.

Zor Yıllardan Sağlıklı Günlere

Uzun yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden, boşanma sonrası yaşadığı depresyon ve kamuoyuna yansıyan kumar borçları nedeniyle gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, son dönemlerde bambaşka bir tablo çiziyor. Geçmişte alkol ve sigara kullanımının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da eleştirilerin odağı haline gelen sanatçı, artık daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürüyor.

“Helal Olsun” Dedirten Değişim

Hayatına yön veren büyük bir kararla alkol, sigara ve kumar alışkanlıklarına veda ettiğini açıklayan Ortaç, fiziksel olarak da gözle görülür bir iyileşme gösterdi. Daha önce konserlerinde yürümekte zorlandığı ve zaman zaman tekerlekli sandalye kullandığı bilinen sanatçı, son aylarda hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan yürüyebildiğini göstererek hayranlarından tam not aldı.

Sosyal Medyada Net Mesaj: “Ben Buradayım”

Sağlık durumu iyi olan ve yeni yaşam tarzıyla dikkat çeken Serdar Ortaç, hakkında çıkan asılsız “öldü” haberlerine karşı tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Sosyal medya videosunda kısa ama etkili bir cümleyle seslendi: “Ölmedim.”