"Mutlak butlan" kararıyla göreve gelen mevcut parti yönetimi tarafından kesin çıkarma cezası talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin karşısına geçen Günaydın, grup başkanvekilliği görevine devam edeceğini belirterek sürece dair detayları paylaştı.
MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SESLENDİ
Günaydın, grup başkanvekilliğine dönüşüyle ilgili "Odaya düşkün değiliz. Ama Meclis Başkanlığı bir gece yarısı nasıl grup başkanvekilliği tabelasını odamızdan söktüyse, şimdi geri takması lazım" dedi.
"GERİ ADIM ATMIŞLAR"
Günaydın şöyle devam etti:
"Benim için özel durum ne? Bir vatandaş bundan bir yıl evvel diyor ki, Gökhan Günaydın'ı kurultayda para dağıtırken görmüşler, bana da X şahsı söyledi diyor. Ben her ikisini birden, hem Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundum ve her, her ikisine beraber tazminat davası açtım. Sonra bana bunların ifadeleri geldi ve bu ifadede diyor ki adam: 'Ben o kişiyle telefonda konuştum ama böyle bir şey söylemedim. Çünkü böyle bir gözlemim yok' diyor.
Şimdi tablo bundan ibaret. Bu tablodan dolayı AKP yargısı bir taraftan beni dosyamı ayırarak parlamenter büroya gönderiyor. Benim partim de bundan dolayı bir tedbir ve ihraç kararı uyguluyor. Şimdi bunu, görmüşler ve geri adım atmışlar."
Gökhan Günaydın şu ifadeleri de ekledi:
"'Burada oturuyorum, oturmuyorum.' hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Olsam ne olur, olmasam ne olur? Bunların hepsi bizim için görevdir. Ama şunu söyleyeyim; bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Mesele bundan ibarettir benim açımdan. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve dokuz arkadaşımızın ortak meselesidir. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir."