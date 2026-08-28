Madencilere maaşını ödemeyen Yıldızlar SSS Holding hakkında en ufak bir soruşturma bile başlatılmazken Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama kararına tepkiler çığ gibi büyürken YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Gökay Çakır ile Başaran Aksu’nun tutuklanması, hakkını arayan tüm emekçilere verilmek istenen açık bir gözdağıdır” mesajını paylaştı.

Eskişehir merkezli Doruk Madencilik ve Elazığ merkezli Eti Gümüş işçileri bu yıl üçüncü kez maaşlarını ve tazminatlarını almak için Ankara’da eylem yapıyor. 18 günlük eylem sürecinde Gökay Çakır ve Başaran Aksu, bu hafta 7’nci kez gözaltına alınmıştı. Çakır ve Aksu, sosyal medya hesabından yıllar önce yapılan paylaşımlar nedeniyle çarşamba gecesi tutuklandı.

‘SİZ TAHRİK EDİYORSUNUZ’

Bu duruma tepki gösteren Özgür Özel, “Gökay Çakır ile Başaran Aksu’nun tutuklanması, hakkını arayan bütün emekçilere verilmek istenen açık bir gözdağıdır. İşçinin hakkını vermeyip, hakkını isteyen emekçiyi susturmaya kalkmak; AKP’nin kara düzeninin geldiği noktadır” ifadesini kullandı.

Özel, “Madencilerin alın terinin karşılığı kuruşu kuruşuna ödenene, mücadele arkadaşları özgürlüğüne kavuşana kadar bu meselenin takipçisi olacağız. Gökay Çakır ve Başaran Aksu masum emekçilerdir, ikisi de derhal serbest bırakılmalıdır” çağrısı yaptı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da “Gökay Başkan ve Başaran Aksu halkı tahrik ediyormuş. Asıl halkı siz tahrik ediyorsunuz! İnsanları aç bırakarak tahrik ediyorsunuz!” ifadesiyle tepki gösterdi.

ÖZEL, MADENCİLERİN EYLEMİNE KATILMIŞTI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemine katılmış ve destek vermişti.

‘Yoksul madencinin hakkını savundum’

BAĞIMSIZ Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Manisa-Soma’da sendikanın genel merkezinde tutuklanmasının ardından yaptığı savunmada “Şikayet edilen patronun hakim karşısına çıktığını görmedim. 6 kez gözaltına alındım” ifadesini kullandı. Çakır, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasının yöneltildiği paylaşımları için “Paylaşımlarım işçilerin hakkını savunmak içindir. Elektriğini ödeyemeyen, yoksulluk çeken işçiler görüyorum” savunmasını yaptı. Gökay Çakır, Manisa Akhisar T Tipi Cezaevi’nden mektup göndererek “Bizler sendika yöneticileri olarak cezaevinde yatabiliriz arkadaşlar ama sizler hiçbir zaman hakkınızı kimseye yedirmeyin” mesajını verdi.

‘Direniş irademiz cezalandırılıyor’

“DİRENİŞ süreci yönetiyoruz. Sebahattin Yıldız üç bakanlık huzurunda verdiği sözü tutmadı” diyen Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, savunmasında “İşçilerin sorunu bir an önce çözülsün. Aileler geliyor çoluk çocuk Ankara’dalar. Bu paralara muhtaçlar” açıklamasını yaptı. Aksu, savunmasında ‘sarı’ sendikalara da tepki gösterdikten sonra “Bizim bu irademiz cezalandırılmak isteniyor. Ömrümün 35 yılını gece gündüz işçi mücadelesine verdim. Ailem hopada çaycıdır. Annem kanser hastasıdır. Ben bu hakikatin içerisinde kalktım buraya geldim” dedi.

Anlaşma sağlandı direniş sona erdi

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemini sona erdirdi. Açıklamanın ardından dün madencilerin hak edişleri banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. Madencilerin alacaklarının 4’te 1’i ödendi, geri kalan kısmının 40 gün içinde ödenmesi için anlaşıldı. Yapılan açıklamada sendika avukatı Saruhan Efe Kadayıfçı, Başaran Aksu ve Gökay Çakır’ın tutuklanmasına tepki gösterdi ve “Bu kadar hızlı işleyen bürokrasi, beş yıl boyunca işçilerin tazminatlarına çökülürken işlemedi. Hiçbir savcı, Yıldızlar SSS Holding hakkında bir soruşturma başlatmadı” dedi.

‘Tamamen siyasi tutuklama’

Gökay Çakır ve Başaran Aksu’nun tutuklanmasına tepkiler Özgür Özel ve Erkan Baş’la sınırlı kalmadı. YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir" dedi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, “Tutuklanmaları hukuki değil, tamamen siyasidir” ifadesini kullanarak tepki gösterdi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tutukluğunun giderek cezalandırma ve baskı aracına dönüştürüldüğünü vurgulayarak “Sendikal mücadele suç değildir. Örgütlenmek anayasal haktır" mesajını paylaştı.