Cengiz KARAGÖZ

İşçiler, bu duruma tepki göstermek için yollara düşüp Ankara’ya giderek seslerini duyurmaya çalışınca da polis ve jandarma şiddetine maruz kalıyor. Beypazarı’ndan Ankara’ya yürümeye çalışan Doruk Madencilik işçileri de Tekirdağ’daki Özşen Madencilik işçileri de haklarını aramak için sokağa çıkınca yerlerde sürüklendi.

ERDOĞAN’A GİDECEKLERDİ

Tekirdağ AKP İl eski Başkan Yardımcısı Bekir Kiremitçi’ye ait olduğu belirtilen Özşen Madencilik’te çalışan 150 işçi dün eylemlerinin 24’üncü gününde Edirne’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Selimiye Camii restorasyon açılışına gitmeye çalıştı. Edirne Valiliği işçilerin il merkezine geçişine izin vermedi.

Jandarmanın müdahalesi sırasında 2 işçi gözaltına alındı, bir işçi ise yerde sürüklendi. Öte yandan Türk Maden-İş Üyesi Doruk Madencilik işçiler, Yıldızlar SSS Holding’in önünde yapmayı planladığı eylem için Beypazarı ilçesinden yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe yapılan müdahalede işçiler darbedilirken, bir işçi rahatsızlandı. Sendika ile şirket

yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Masada söz sokakta darp

Daha önce defalarca ödeme sözü veren Yıldızlar SSS Holding yönetimi, Türk Maden-İş’e bağlı işçiler için de ödeme sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşen işçiler, ödeme sözü verildiğini söyledi. Masada ödeme sözü alan işçiler hakları için yürümek isteyince sokakat darp edildi.