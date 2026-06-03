Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlü işçiler, eylemlerinin 15’inci gününde Kiremitçiler Grup’a ait şirket ofisine yürümek üzere Tekirdağ Namık Kemal Yaypet Dinlenme Tesisleri’nden hareket etti.

MADENCİYE TOKAT ATTI

İşçilerin ilerleyişi sırasında güvenlik güçleri tarafından çok sayıda kez engelleme yapıldığı, polis ve jandarma ekiplerinin yürüyüşü durdurmak için ablukalar kurduğu belirtildi. İşçilerin paylaştığı görüntülerde ise müdahale sırasında bir çevik kuvvet polisinin madenciye tokat attığı görüldü.

HAKLARINI ALANA KADAR SÜRDÜRECEKLER

Müdahalelere rağmen yürüyüşlerini sürdüren işçiler, zaman zaman bariyerleri aşarak ilerlemeye devam etti. Süleymanpaşa’daki Kiremitçiler Grup ofisine ulaşmayı hedefleyen madenciler, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Eylem sırasında baretlerini yere vurarak tepki gösteren işçiler, “Zafer direnen madencinin olacak”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı. İşçiler ayrıca, “Haklarımızı almadan bu yoldan dönmeyeceğiz. Gerekirse rotamızı Ankara’ya çevireceğiz” sözleriyle kararlılıklarını dile getirdi.

MADENCİLERİ TOPLU MESAJLARLA TEHDİT EDİYORLAR

Sendika tarafından yapılan açıklamada ise işten çıkarmalara dikkat çekilerek, “Her gün helalleşerek yeraltına giren madencileri işsizlikle, açlıkla tehdit etmek sizlere hiçbir şey kazandırmayacaktır. Maaşını isteyen, işten kaçınma hakkını kullanan madencileri toplu mesajlarla tehdit ediyorlar. Bu cüreti tanıyoruz, korkmuyoruz. Hakkımızı almadan bir adım geri atmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

‘21 İŞÇİ TAZMİNATSIZ ŞEKİLDE İŞTEN ÇIKARILDI’

Bağımsız Maden İş’in aktardığı bilgilere göre, 20 Mayıs’ta başlayan ücret talebi eylemlerinin ardından 21 işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı öne sürüldü.