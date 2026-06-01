Atama hakları için 1611 mülakat mağduru öğretmen yaklaşık 2 yıldır mücadele veriyor. Uzun süredir haklarının peşinde koşan öğretmenlerin savaşı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla MHP’li vekil Filiz Kılıç, Meclis’e bu konu hakkında geçtiğimiz nisan ayında kanun teklifi verdi.

‘TAMAM’ DEMİŞLERDİ

Mağdur eğitmenlerin bağlı olduğu Türk Eğitim-Sen, kanun teklifi sonrası görüştüğü MHP’li isimlerle ‘bu işin halledilmiş olduğu’ yönünde sözler aldı. Ancak olayların pek olumlu seyretmediği ortaya çıktı. Mülakat mağduru bir öğretmen, süreci şöyle anlattı:

“Sayın Erkan Akçay (MHP Grup Başkanvekili), ‘MHP bir kanun teklifi verdiyse bu kanun teklifi olacaktır. MHP, geçmeyecek bir kanun teklifini Meclis’e önermez’ demişti. Ancak daha sonra AKP tarafından da kanun teklifi verilmesi gerektiği söylendi. Sayın İsa Mesih Şahin’in (AKP Milletvekili) vermiş olduğu teklif hâlâ Meclis’te bekliyor. Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, ‘Çocuklar, sizin iş tamam, çözüldü’ demişti. Ve Bakan Yusuf Tekin’in de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bunu onayladığını söylediler. Ancak son açıklama hayal kırıklığı yaşattı.”

‘BİZ OYUNCAK MIYIZ?’

Mağdur öğretmen, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamayla şok olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Gelinen noktada AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bize şunu söyledi: ‘Eğer size bu hakkınızı verirsek diğer mağdurlar da hak ister. O yüzden bu kanun teklifi geçmeyecek.’ Peki biz şimdi buradan sormak istiyoruz: Bizler sizin oyuncağınız mıyız? 2 yıldır oyaladınız.”

Bakanlığın önünde toplanıyorlar

KPSS’de başarılı olmalarına rağmen yapılan sözlü mülakatlarda verilen düşük puanlarla baraj altında kalan öğretmenler hak ettikleri atamayı alamıyor.

Mağdur öğretmenler ya özel sektörde çok düşük fiyatlara çalışıyor ya da hiç iş bulamıyor. Mağdur öğretmenler, yaşadıkları sorunları dikkati çekmek ve çözüm taleplerini dile getirmek amacıyla bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. Saat 12.30’da toplanacak öğretmenler, şu açıklamayı yaptı: “Çağrımız nettir: Verilen sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın. Eğer bu sözler tutulmazsa, 14 Haziran’da büyük bir direnişle yine Ankara’da olacağız.”