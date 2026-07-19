Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, İngiliz makamlarının talebi üzerine ABD'de gözaltına alındı. Hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunan iki kardeşle ilgili süreç, Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi'nin (Crown Prosecution Service) yeni suçlamaları duyurmasının ardından yeniden gündeme geldi.

MİAMİ'DE GÖZALTINA ALINDILAR

Tartışmalı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate, Birleşik Krallık'ın iade talebi sonrası ABD'nin Miami kentinde gözaltına alındı.

ABD Marshals Servisi, kardeşlerin Miami'de gözaltına alındığını doğrularken, olayla ilgili sürecin devam ettiği belirtildi.

HAKKINDA 50'DEN FAZLA SUÇLAMA BULUNUYOR

Andrew ve Tristan Tate hakkında tecavüz, insan kaçakçılığı, cinsel saldırı, kasten yaralama ve çocuk istismarı materyali bulundurma gibi suçlamaların da aralarında bulunduğu 50'den fazla iddia bulunuyor.

İngiliz savcılar tarafından yöneltilen yeni suçlamaların ardından kardeşlerin hukuki süreci yeniden gündeme geldi.

İNGİLİZ MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi, Andrew Tate ve Tristan Tate hakkında yöneltilen yeni suçlamaları ayrı bir açıklamayla duyurdu.

ABD ve İngiltere makamlarının yürüttüğü süreç kapsamında kardeşlerin iade talebiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.