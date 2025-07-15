15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 462 kişi gözaltına alındı. Ünlü market zinciri HAKMAR ve tatlı zinciri TATBAK'a kayyum atanırken sahipleri de gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. 26 kişi gözaltına alındı.Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. takibe alındı.

"SERVETİM DE GİTSE FEDA OLSUN" DEMİŞ

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.

Z.D'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINDA ARAMA

Bunun üzerine MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zincir marketlerin sahibi Z.D. ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ile örgütten yardım alan 24 şüpheli gözaltına alındı.

HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında yapılan aramada örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. Z.D'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı.

C.G'nin, FETÖ’nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

ZİNCİR MARKET VE TATLICIYA KAYYUM ATANDI

HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

60 İLDE 371 KİŞİ GÖZALTINDA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

MEB YAPILANMASINDA DA 51 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün" güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, kentin bölgelere ayırıldığı, her bölgeye sorumlu örgüt üyesi verildiği belirlendi.

Şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları tespit edilen soruşturmada, terör örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da evlilik faaliyetlerini devam ettirdikleri anlaşıldı.

SINAV USULSÜZLÜĞÜ SORUŞTURMASI: 14 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Güvenlik Bilimleri Fakültesi giriş sınavlarındaki usulsüzlüklerin tespitine yönelik soruşturmalar kapsamında FETÖ'ye yönelik 7 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.