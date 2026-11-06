YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan sozcu.com.tr editörü Mustafa Balcı için istenen hapis cezasına karşı tepki gösterdi. Son günlerde yaşananları değerlendiren Özel, şunları söyledi:

‘YALANI AKP YAYIYOR’

Ömer Çelik’le bir arkadaşının Bodrum’da birlikte tatil yaptığı iddiaları varken ve o kişi fon vurgununun önemli isimlerinden biriyken Ömer Çelik’in en yakınıyken gazeteci birlikte konsere gittiğinin fotoğrafını paylaşması suç oldu.

O arkadaşımız gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve şimdi 10 yıl gibi bir hapis cezasıyla yargılanacak.

Gerçekten insanın bu kadar haksızlık, bu kadar edepsizlik karşısında aklına mukayyet olması, normal siyasi sınırlar içinde bir şeyler söylemesi gerçekten zor. Allah’larından bulsunlar.

‘HAZİN BİR DURUM’

Yalan bilgiyi alenen yayma suçunu alenen ve müştereken bütün AK Parti yandaşları her gün defalarca işlerken gerçek haberin cezalandırıldığı bir Türkiye’deyiz.

Trump’ın sevdikleri teker teker kaybediyor. Türkiye ve Amerika açısından hazin bir durum var. Neredeyse Amerika’da Erdoğan’ı seven tek kişi Amerika’yı yönetiyor. Türkiye’de de Trump’ı seven tek kişi Türkiye’yi yönetiyor. Böyle bir derin çelişki ile karşı karşıyayız.

Vurgunun binde birini yapmayanlar hapiste

İftiralarla arkadaşlarının tutuklandığını söyleyen Özgür Özel şöyle devam etti:

Fatma Hanım’ın yaptığının binde birini yapmayanlar birilerinin ‘öyle duydum, öyle gördüm’ ifadeleriyle tutuklanıyor. Eğer bu ülkede hukuk varsa herkese eşit işlemeli. Fon için Erdoğan ‘Münferit bir olay’ diyordu. Şimdi bir şebeke, bir suç örgütü, başı sonu belli olan bir suç örgütünden bahsediliyor. Milletin seçtiği belediyecilik hizmeti yapanlara örgüt suçlamasıyla nasıl davranıldığı ortadayken, örgüt AK Parti örgütü olunca bambaşka bir durum var.

GAZETECİLERE İSTENEN CEZALARA BÜYÜK TEPKİ

"Çalmak suç değil haber yapmak suç"

YENİ Partili Murat Emir: Dört gazeteciye toplam 59 yıl ceza istemişler. Suçları ne bunların? Fon vurgununu konuşmak. Bu ülkede çalmak, çırpmak, soygun yapmak suç değil ama birilerinin çaldığını, birilerinin soyduğunu söylemek suç. Hem de ağır bir suç. Bu acizliktir, bu çaresizliktir.

ADAM MI ÖLDÜRDÜLER!

ZAFER Partisi lideri Ümit Özdağ: Gazeteciler şafak operasyonlarıyla alınıyorlar. İnanılmaz cezalar istenen iddianameler hazırlandı. Bu insanlar kimseyi öldürmediler. Cinayet işlemediler. Yalan haber de yapmadılar. İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir yıldırma politikası? Vurgun yapan 214 kişi kim?

YARGI, İKTİDARIN SOPASI

İYİ Partili Buğra Kavuncu: Türkiye artık yargı eliyle siyasetin dizayn edildiği, iktidarın yargıyı her alanda bir sopa gibi kullandığı bir ülkeye dönüştü. Yazık ama buna müsaade etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Basına yönelik bu ağır şiddete, ağır baskıya da hep beraber dur demeliyiz.

DERHAL VAZGEÇİN

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Bir saniye, bir an dahi hapiste olmaması gereken siyasetçileri, gazetecileri, yazarları serbest bırakın artık. Bu hukuksuzluklar ortadan kaldırılmadan Türkiye’de gerçek bir demokratikleşmeden ne yazık ki söz edemeyiz. Bu düzen mutlaka değişmeli.