AKP Grubu'nun üzerinde çalıştığı yeni hal düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Taslakta, ürünlerini döken veya imha edenlerle stokçulara verilen cezaların artırılması, kurallara uymayanlara hapis cezaları getirilmesi öngörülüyor.

ANKA'nın haberine göre, yaklaşık 10 maddelik taslağın kanun teklifine dönüştürülerek bütçe görüşmelerinin ardından, yılbaşından önce TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Hal esnafı, ambalajcılar ve üreticilerle yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan taslak hakkında, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndaki muhalefet milletvekilleri de bakanlık yetkililerince bilgilendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SATIŞ

Taslakla üreticilerin hale bağımlılığının azaltılması, emeğinin karşılığını alması ve tüketicinin uygun fiyatlı gıdaya erişmesi hedefleniyor. Bu kapsamda aracılık zincirinin kısaltılması, bazı durumlarda aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması öngörülüyor.

Üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırabilmesi ve bu amaçla çevrim içi kanalları kullanabilmesine yönelik düzenlemeler taslakta yer alıyor. Kooperatif ve üretici birliklerinin kurulmasının kolaylaştırılması, yaygınlaştırılması ve vergi muafiyetiyle teşvik edilmesi de planlanıyor.

Tarlada kalan ürünler için alternatif satış yöntemleri belirlenmesi, marketlerde yerli ürünlere ayrılan bölümlerin genişletilmesi öngörülüyor. Büyük satış noktalarının belirli miktarlarda doğrudan üreticiden alım yapabilmesinin sağlanmasıyla, taşıma maliyetlerinden kaynaklanan fiyat artışlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

STOK VE SATIŞA DİJİTAL TAKİP

Taslakta, tarım ürünlerinin üretim noktasından satış noktasına kadar sevkiyat, stok ve satış bilgilerinin dijital ortamda takip edilmesine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Bu yolla kayıt dışı ticaretin önlenmesi hedefleniyor.

Gıda güvenliği için denetimlerin sıkılaştırılması ve ürünlerin kalite sınıflandırmasına ilişkin sorumlulukların artırılması da taslakta öngörülen düzenlemeler arasında yer alıyor.