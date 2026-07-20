İnternette 1990'lı yılların sonlarında yayılmaya başlayan şehir efsanelerine göre Inunaki, Japonya yasalarının geçmediği, dışarıdan gelenlerin geri dönemediği gizemli bir köydü. Buna rağmen araştırmacılar, bu anlatımlardaki köyün varlığına ilişkin herhangi bir kanıta ulaşabilmiş değil.

TERK EDİLEN TÜNEL KORKUNUN MERKEZİ OLDU

Bölgedeki eski Inunaki Tüneli 1949 yılında hizmete açıldı. Yeni bir tünelin 1975'te kullanılmaya başlanmasının ardından eski yapı kaderine terk edildi. Asıl ününü ise Aralık 1988'de yaşanan korkunç bir cinayetin ardından kazandı. Beş kişi, 20 yaşındaki bir genci kaçırarak otomobilini çalmak istedi. Genç, eski tünele götürüldü, işkence gördü ve benzin dökülerek yakılarak öldürüldü. Saldırganlar daha sonra yakalanarak ağır cezalara çarptırıldı.

Cinayetin ardından tünelin iki girişi beton bloklarla kapatıldı. Buna rağmen bölgeyi ziyaret etmek isteyen meraklıların sayısı azalmadı. Yerel halk ise yıllardır tünel çevresinde elektronik cihazların arızalandığını, araçların sebepsiz yere durduğunu ve geceleri çığlık ile köpek havlamasına benzer sesler duyduklarını öne sürüyor. Bu iddialar bilimsel olarak doğrulanmasa da bölgenin ürkütücü ününü güçlendirmeye devam ediyor.

ESKİ KÖY BARAJ SULARI ALTINDA KALDI

Tarihi kayıtlara göre bölgede gerçekten Inunakidani adında bir yerleşim bulunuyordu. Köyün geçmişi 1691 yılına kadar uzanıyor. Çelik üretimi, seramik ve daha sonra kömür madenciliğiyle gelişen yerleşim, 1986 yılında başlayan Inunaki Barajı projesi nedeniyle boşaltıldı. Baraj gölünün oluşmasıyla birlikte eski köy tamamen sular altında kaldı ve bölge halkı başka bölgelere taşındı.

Günümüzde eski köyden geriye görülebilen herhangi bir yapı kalmadı. Ancak sular altında kalan yerleşim, terk edilmiş tünel ve 1988'de yaşanan cinayet zamanla birbirine karışarak Japonya'nın en bilinen şehir efsanelerinden birine dönüştü. Araştırmacılar, Inunaki'nin ününün gerçek tarih ile yıllar içinde yayılan korku hikayelerinin birleşmesinden kaynaklandığını belirtiyor.