İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanal medya platformlarında yürütülen '#OyunaGelme' kampanyasıyla sanal kumar ve bahis faaliyetlerinin oluşturduğu risklere dikkat çekildi. İletişim Başkanlığı tarafından sanal medya platformlarında yürütülen farkındalık çalışmasında, hazırlanan video, görsel ve infografiklerle özellikle kolay ve zahmetsiz kazanç vaadi üzerinden kişileri sanal bahis ve kumara yönlendiren yöntemlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çalışma kapsamında, sanal bahis ve kumarın masum bir eğlence olmadığı, kişileri kayıplarını telafi etme düşüncesiyle daha fazla oynamaya yönlendiren bir mekanizma oluşturulduğu vurgulandı. Sanal medya kullanıcılarının dikkatine sunulan içeriklerde, 'Bir kez daha deneyeyim', 'Kaybımı geri alırım', 'Bu kez kazanacağım' gibi düşüncelerin kişiyi sistem içerisinde tutan başlıca tuzaklardan olduğu belirtildi.

Kampanyada, kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapılarak, emek, alın teri ve helal kazancın şansa ve tesadüfe dayalı kazanç arayışından daha değerli olduğu mesajı öne çıkarıldı. Sahte reklamlar, sosyal medyada normalleştirilen bahis içerikleri ve ünlü isimler üzerinden yapılan yanıltıcı tanıtımlara karşı da kullanıcıların dikkatli olması istendi.