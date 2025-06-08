İBB operasyonlarında, ‘Çete lideri’ olmakla suçlanıp itirafçı olan ve tahliye edilen müteahhitin rüşvetle suçladığı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin, kira ödememek için halasının aynı ilçede, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki asansörsüz apartmanda yaşadığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ, İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonda tutuklanan Bahçetepe’nin oturduğu, halasına ait evin görüntüsüne ulaştı. Ancak hala, bu konuda konuşmadı, evin görüntüsünün yayınlanmasını da istemedi. 5 katlı bina, asansörü olmayan, dışardaki sıvaları dökülen eskimiş görüntüsüyle dikkat çekiyor.

HTS KAYITLARI YALANLIYOR

Çete lideri olarak tanımlanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş, Bahçetepe’ye 300 bin dolar rüşvet verdiğini öne sürdü. İddiaya göre Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli, rüşvete konu parayı sağladı ve Özer Ayık da parayı teslim etti.

Oysa bu iddiayı HTS kayıtları ve Hakan Bahçetepe’nin sosyal medya paylaşımları yalanlıyor. Bahçetepe’nin avukatı Hasan Şahin, ilgili yerlere bu HTS kayıtlarının yalan olduğunu belgeleriyle sunduklarını söyledi:

“Baz kayıtları yönünden uyuşmazlık var. Şöyle ki iftiraya göre Özer Ayık 14 Kasım 2024’te Kapalıçarşı’da baz sinyali vermiş, para teslim alınmış. Ancak o tarihte Bahçetepe’nin herhangi bir baz kaydı dosyada yok. Zaten kendisinin o tarihte İstanbul Valisi Davut Gül ile programı var. Diğer çakışma tarihleri de dayanaksız.”

İZNİ AKP’Lİ BAŞKAN VERDİ

Bahçetepe’nin suçlandığı diğer bir konu ise AKP’li Meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu belediye meclisinden, Aktaş’ın Gazisomanpaşa’daki benzin istasyonu için verilen kazı izni. Oysa BEDAŞ ve Karayolları başvuruları AKP’li eski Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta zamanında yapıldı. AKP, seçimi kaybedince yeniden sayım başvurusu yapıp süreci uzattı. AKP’li Başkan Usta oylar yeniden sayılırken 1 Nisan 2024 tarihinde konuyu meclise havale etti ve kazı izni için AKP çoğunluğu bulunan komisyonlarda ‘uygundur kararı’ verildi.

Bahçetepe, mal varlığına ilişkin de, “Gayrimenkul ve aracım yok. Ayda 125 bin lira maaş, bankada 300 bin TL ve bireysel emeklilik hesabında 200 bin TL var” bilgisini verdi.

ESKİ BAŞKANIN EŞİNE LÜKS AUDI TAHSİS ETMİŞLERDİ

Bahçetepe, emniyetteki ifadesinde, “AKP’li önceki Başkan Hasan Tahsin Usta’nın eşine belediyeden Audi marka araç ve personel tahsis edilmiş, şoförlüğünü yapan kişinin çıkışı yapılmış ve belediye şirketinden tazminat olarak çek verilmiş” demişti.