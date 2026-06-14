Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira şehri, sarsıcı bir ihmal ve ölüm haberiyle sarsıldı. Köprü üzerinde düzenlenen adrenalin sporu etkinliklerine katılan 21 yaşındaki talihsiz kadın, görevlilerin ölümcül hatası nedeniyle yaşamını yitirdi. Güvenlik ekipmanlarının sabitlenmesi unutulan genç kadın, görevliler tarafından yaklaşık 40 metre yükseklikten serbest düşüşe bırakıldı. Durumun son anda fark edilmesinin ardından yetkililer hemen harekete geçse de yapılan müdahaleler genç kadını hayatta tutmaya yetmedi.

KORKUNÇ ANLAR SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Yaşanan bu korkunç kaza, kısa sürede hem yerel basında hem de dijital platformlarda geniş yankı buldu. Genç kadının hiçbir güvenlik teçhizatı bağlanmadan köprüden aşağı bırakıldığı o dehşet verici anlara ait video kayıtları sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, organizasyondaki ihmalin boyutunu gözler önüne sererken izleyenlerde büyük tepki topladı.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYONDA 6 GÖZALTI

Trajedinin hemen ardından sorumluluktan kaçmak isteyen bazı organizatörler, olay yerini terk ederek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak bölge emniyeti, polis helikopterlerinin de havadan destek verdiği geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kaçmaya çalışan 2 kişinin de yakalanmasıyla birlikte, olayla bağlantılı toplam 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, hayatını kaybeden kadının nişanlısı da o esnada köprüde bulunuyordu. Gözleri önünde yaşanan faciaya tanıklık eden ve ölüm haberiyle yıkılan genç adama, geçirdiği sinir krizi nedeniyle sağlık ekipleri müdahale etti. Sao Paulo polisi, ihmaller zincirini tüm yönleriyle aydınlatmak adına kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.