Üç çocukluk arkadaşı altı gün içerisinde art arda hayatlarını kaybettiler. Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 Haziran 2025 günü bir düğüne katılan 19 yaşındaki Adnan Pekgöz, kendisine sıkılan kurşunlar sonucu hayatını kaybetti.

Pekgöz hayatını kaybederken olay yerinde A.D., V.P., ve M.P., yaralandı.

Yaşanan bu olaydan sonrada 4 gün sonra bu kez Adnan Pekgöz'ün iki yakın arkadaşı 18 yaşındaki Bümyamin Pektaş ve 19 yaşındaki Oruç Eviz, araçla Kurtalan-Baykan Üçyolu mevkisinde ilerlerken bir hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Bünyamin Pektaş, kazada öldü, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Oruç Eviz sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Üç yakın arkadaş da ilçeye bağlı Karabağlar Beldesindeki mezarlığa defnedildi.