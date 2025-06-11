Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) deprem konutu ihaleleri yandaş isimlere gitmeye devam ediyor.

Son olarak 9 Mayıs 2025 tarihinde deprem bölgesi Hatay Kırıkhan’da 843 konut, ticaret merkezi ve 653 ofis ile 35 depo inşaatı ihalesi açıldı. İhaleyi iktidara yakınlığı ile bilinin Haldız İnşaat kazandı. Şirketle TOKİ arasında tam 2 milyar 709 milyon liralık sözleşme yapıldı.

KANAL İSTANBUL’UN MÜDAVİMİ

Şirket son olarak nisan ayında Kanal İstanbul’un yapılacağı Arnavutköy’ün Sazlıbosna mevkisinde yapılacak iki ayrı konut ihalesini almıştı.

TOKİ’nin düzenlediği ihalelerde Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 7. bölgede bin 138 adet konut ve 15 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi 2 milyar 341 milyon TL bedelle Haldız İnşaat’a gitti.

TOPLAM 10.4 MİLYARLIK İHALE

Ayrıca Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevkii 6. bölgede iki etap bin 44 adet konut, 37 adet dükkan, 1 adet ilkokul ve 1 adet cami inşaatları ve altyapı-çevre düzenlemesi işi ihalesinde de kazanan 2 milyar 452 milyon TL ile Haldız Şirketi oldu.

Sadece Kanal İstanbul projesi kapsamında Haldız ile iki ayrı sözleşme yapılırken, şirketin kasasına girecek tutar 4 milyar 493 milyon liraya yükseldi.

Haldız İnşaat 2025 yılında tümü TOKİ’den olmak üzere 4 ihale aldı. Bunlardan biri de Hatay Kırıkhan’daki bin 56 adet konut ihalesi olmuştu. Bu ihaleyle de şirketin kasasına 2 milyar 909 milyon TL girdi. Şirket, 2025 yılında devletten 10 milyar 411 milyon TL’lik ihale aldı.

Haldız İnşaat daha önce de Trabzon Ortahisar’da 193 konut ve 56 dükkan projesini 1 milyar 361 milyon TL karşılığında yapımını üstlenmişti. Ayrıca Kocaeli’nde 564 konut ve 16 dükkan projesi 1 milyar 394.5 milyon TL ödeme karşılığında alınmıştı.

FİRMANIN SAHİBİ AKP’Lİ MACİT HALDIZ

TOKİ’den ihale üstüne ihale alan Haldız İnşaat’ın sahibi AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız. Macit Haldız’ın oğlu Veli Haldız da AKP’de Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.