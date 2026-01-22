Ömrünü tiyatroya adayan oyuncu, yazar ve yönetmen Haldun Dormen (97) kısa süre önce enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, 2025'te sanat hayatının 72'nci yılını kutlamıştı. Pek çok ünlü ismi sahneye kazandırırken onları "Yaparsın şekerim" diyerek cesaretlendiren Dormen'in hayatı da yine bu isimle belgesel olmuştu. Haldun Dormen için 25 Ocak'ta saat 10.30'da, vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapılacak. Daha sonra Teşvikiye Camii'nde, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

