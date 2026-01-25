Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazı sırasında yaşanan bir olay ise törene gelenleri korkuttu. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen törende usta oyuncu İzzet Günay aniden fenalaştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Günay, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fenalaşma sırasında eşi İpek Günay büyük endişe yaşarken, yakınları ve törende bulunan sanat camiasından isimler kendisini sakinleştirmeye çalıştı. İzzet Günay’a ilk müdahale, cenazede bulunan meslektaşları ve sağlık görevlileri tarafından yapılırken, yaşananlar törende kısa süreli paniğe neden oldu.

