Ömrünü tiyatroya adayan oyuncu, yazar ve yönetmen Haldun Dormen (97) kısa süre önce enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, 2025'te sanat hayatının 72'nci yılını kutlamıştı.

Pek çok ünlü ismi sahneye kazandırırken onları "Yaparsın şekerim" diyerek cesaretlendiren Dormen'in hayatı da yine bu isimle belgesel olmuştu.

Haldun Dormen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi.

EROL EVGİN

"Türk tiyatrosunun duayeni, benim 46 yıllık dostum Haldun Dormen'i yitirdim. Acım çok büyük. 70 yılı aşkın sanat yaşamı boyunca sayısız eser sahneye koydu ve pek çok oyunda rol aldı. Dormen Tiyatrosu'nun kurucusu olan bu efsane sanatçı; oyunlar, müzikaller ve kitaplar yazdı. Pedagojik yaklaşımıyla oyunculardan en iyi verimi alan çok iyi bir yönetmendi. 97 yaşında bile Dormen Akademi'de öğrenci yetiştirmeye devam ediyordu. Vefalı bir dost ve mükemmel bir insandı. Geçen hafta yoğun bakımda ziyaret ettim. Bir anlamda vedalaştık. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyu sevgili Haldun Dormen."

GÜLBEN ERGEN

"Ustam, hocam, dostum, canım Haldun ağabeyim... Oyunculuğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, iş disiplinini bir yaşam biçimi olduğunu yıllarca kendisinden öğrendiğim Haldun Dormen... İyi ki hayatıma, sanata, ülkemize, tiyatroya, öğrencilerinize, sevenlerinize bunca güzellikler kattınız. Mekanınız cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun."

ALİ SUNAL

"Kızlarıma hep seni anlatacağım abi! Ders gibi olan hayata sanata ülkene insana bakışını yaklaşımını onlara gönülden bir görev gibi anlatacağım. Seninle tanıştıkları için ne kadar şanslı olduklarını anlatacağım. Hayatımızda olduğun hayatımıza dokunduğun bizi aileden saydığın için ne kadar şanslı olduğumuzu anlatacağım. Gittiğinde bizde oluşan bu büyük boşluk ancak seni anlatarak yani yine seninle dolar canım abicim…"

TOLGA ÇEVİK

"Gerçek tiyatro adamı, beyefendisi, hepimizin Haldun ağabeyi... Çok üzüldüm. Bu hayata bir kere gelecek nadir değerlerden. Hepimizde emeğin, nasihatın ve paylaştığın neşen var. Nur içinde yat. Haldun Dormen."

MELEK BAYKAL

"Canım Haldun abi. Ne çok yandı içimiz. Kelimeler yetersiz... Tiyatro dünyamız seni çok özleyecek ve hiç unutmayacak."

SİNEM KOBAL

"Ah hocam ne büyük şans sizi tanımak, sizin öğrenciniz olmak. Tanıdığım en özel ruhlardan birine veda etmek zor. Her şeyi, herkesi kucaklayabilecek bir sevgisi, merhameti, yeteneği ve çalışkanlığıyla ilham olan, yol açan, ışık tutan canım ustam. Tiyatro için, sanat için, yaptıklarınız için çok teşekkürler. Rahat uyu yattığın yer incitmesin, hepimizin başı sağ olsun."

DERYA BAYKAL

"Büyük usta Haldun Dormen… Türk tiyatrosuna kattıklarınız, yetiştirdiğiniz sanatçılar ve bıraktığınız iz hep yaşayacak. Işıklar içinde uyuyun."

DENİZ SEKİ

"Yıllarca evinden çıkmadığım zamanlar oldu. Sahneye oyunlar kurmak istedik, hayaller ettik… Ama nasip olmadı. Ne yazık ki perde kapandı. Haldun Dormen… Sahneyi sadece dolduran değil, sahneye ruh verenlerdendi. Öğreten, cesaretlendiren, yol açan… Alkıştan çok emeği, gösterişten çok disiplini seçti. Biz onun oyunlarında büyüdük, onun cümlelerinde tiyatroyu öğrendik. Işıklar artık başka bir yerden vuruyor belki ama adı hala sahnede, sesi hala kuliste. Ustaya saygıyla… Sonsuz alkış."

DOĞA RUTKAY

"Pek kıymeti Haldun Dormen. Usta. Hoca. Hakiki insan. 2018 senesinde birlikte program çekmiştik. Nasıl da enfes saatler geçirdik sizinle... Sizi tanımak, sizi yaşamak, sizi dinlemek , sizi izlemiş olmanın mutluluğu tarifsiz... Alkışla, sanatla dolu dolu yaşanmış bir ömür. Hep özlenecek, hatırlanacaksınız... Cennet mekanınızda huzurla uyuyunuz."