İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yayın takviminde değişikliğe gidildi. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin 29 Ekim tarihli yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. HALEF BU AKŞAM NEDEN YOK? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle NOW TV'nin yayın akışı yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümü yerine Atatürk 2 filmi ekrana gelecek. HALEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümünün, yayın akışında yeni bir değişiklik olmaması halinde 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor. Ancak kanalın yeni bölüm tarihiyle ilgili farklı bir açıklama yapılmadı. HALEF DİZİSİNDE REYTİNG DÜŞÜŞÜ Most Production imzası taşıyan Halef: Köklerin Çağrısı, ilk sezonunda perşembe akşamlarının öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Ocak ayında ABC1 grubunda zirveye çıkan dizi, 24 Eylül'de başlayan ikinci sezonunda ise aynı başarıyı sürdürmekte zorlandı. Geçen perşembe yayınlanan bölümüyle ABC1 reyting sıralamasında 13. sıraya kadar geriledi.

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