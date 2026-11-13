Televizyonda yer alan dizilerde yaşanan reklam gelirlerindeki düşüş, ekran maceralarını da etkiliyor. Sezon başından bu yana peş peşe final haberlerinin geldiği dizi dünyasına bir yapım daha eklendi. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle izleyiciye veda edecek. Dizinin final kararının ardından Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekibe ve izleyicilere seslendi.

43. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eylül ayından bu yana A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz gibi yapımların ardından Halef: Köklerin Çağrısı da final kararı aldı. Most Production imzalı dizi, 43. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayacak.

Geçen sezon perşembe akşamları uzun süre zirvede yer alan dizide, sezon başında Aybüke Pusat'ın ayrılması izleyiciler arasında tartışmalara neden olmuştu.

BİRAN DAMLA YILMAZ'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Final kararının ardından dizinin oyuncularından Biran Damla Yılmaz, birlikte rol aldığı ekiple çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak veda mesajı yayımladı. Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bize yapılan onca kötülüğe rağmen birbirimize böyle sarıldık... Bu sarılmalarda çok emek, çok sevgi ve hak etmediğimiz bir vedanın gözyaşları var. Bizi yalnız bırakmayan, hikayemize sahip çıkan seyircimize sonsuz teşekkür ederim.”

Oyuncunun “Bize yapılan onca kötülüğe rağmen” ve “hak etmediğimiz bir veda” sözleri, adeta sitem dolu bir vedada bulunduğunu gösterdi.

DİZİDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANMIŞTI

Halef: Köklerin Çağrısı'nda daha önce de önemli oyuncu ayrılıkları yaşandı. Seda Akman ve Hakan Dinçkol 34. bölümde diziden ayrılırken, sezon finalinde Aybüke Pusat, Sezin Bozacı ve Emre Bulut kadroya veda etmişti.