Halef dizisinin final kararı sonrası bir dönem yakın arkadaş oldukları bilinen iki oyuncu arasında yaşananlar merak uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları dizi oyuncularının birbirini takip etmeyi bırakması sonrası yaptıkları imalı paylaşımlara 'Dizi bitti, oyuncular birbirine girdi' yorumunu yaptı.

İkilinin sosyal medya hesaplarından yaptığı peş peşe paylaşımlar ise karşılıklı gönderme olarak yorumlandı. Yaşananların perde arkasında ne olduğu henüz bilinmezken, oyuncuların sözleri merak konusu oldu.

BİRGÜL ULUSOY'DAN KİBİR GÖNDERMESİ

Dizinin final kararının ardından gelen paylaşımlar, iki oyuncu arasındaki gerilim iddialarını yeniden gündeme getirdi. İlk paylaşım ise Birgül Ulusoy'dan geldi.

Ulusoy, Instagram hikâyesinde kibrin insanı çürüten bir duygu olduğuna ilişkin bir metin paylaştı. Oyuncu, "Kibir insanı çürüten en güçlü asittir. Kendini çürütmek ile yetinmez, yakınındakini de ince ince yok eder" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında mesleğe yönelik göndermede de bulunan Ulusoy, "Kibir ile güne başlayıp gün sonunda derin bir acı ile hüzünlü storyler paylaşanların ülkesidir bu meslek" sözlerine yer verdi.

VEDA YURTSEVER'DEN 'KENDİ YAŞAMIŞ GİBİ' SÖZLERİ

Birgül Ulusoy'un paylaşımının ardından Veda Yurtsever'in sözleri de dikkat çekti. Yurtsever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen gün benim yaşadığım bir anıyı kendi yaşamış gibi bana anlattı biri" ifadelerini kullandı.

Karşısındaki kişinin aynı olayı kendisinin de yaşadığını anlatmasına şaşırdığını belirten oyuncu, "Aaa sen de mi yaşadın?" diyerek tepki verdiğini aktardı.