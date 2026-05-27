Now TV ekranlarında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Halef Köklerin Çağrısı, 35. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa’da çekilen dizinin sezon finali çekimleri tamamlanırken, yapımdan ayrılacak oyuncular da netleşti. Dizide yaşanacak vedalar izleyicileri şaşırtacak.

11 HAZİRAN'DA SEZON FİNALİ YAPIYOR

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş Çelebi’nin oturduğu, senaryosunu Ercan Uğur’un kaleme aldığı Most Productions imzalı Halef Köklerin Çağrısı, 11 Haziran’da yayınlanacak sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir ara verecek.

2 OYUNCU DAHA VEDA EDİYOR

Bayram tatili nedeniyle bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizide ilk ayrılıkların 34. bölümde yaşanacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Yıldız’ın annesi Ayten Taşçı karakterine hayat veren Seda Akman ile Kenan karakterini canlandıran Hakan Dinçkol ekibe veda edecek.

BAŞROL DE DİZİDEN AYRILIYOR

Sezon finalinde ise uzun süredir ayrılacağı konuşulan Melek karakterini oynayan Aybüke Pusat diziden ayrılacak. Ayrıca Sevde karakterine hayat veren Sezin Bozacı ile Emre Bulut da final bölümünde ekibe veda edecek.

Sezon finalinde hikâyenin tansiyonu da yükseliyor. Sultan, Serhat’ın Yıldız’dan ayrılması için Yelduran ailesinin önde gelenlerini toplarken, Serhat herkesin önünde kritik bir karar vermek zorunda kalacak. Melek’in bebeğiyle ilgili gelişmeler dizinin kaderini değiştirirken, Kenan’ın Yıldız’ı kaçırma planı ise büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşleyecek.

Öte yandan Ziyan’ın yeniden hapse dönmemesi için Ayten’in şikâyetini geri çekmesi gerekirken, Aşır’ın hamleleri dengeleri tamamen değiştirecek. Sezon finalinin oldukça çarpıcı sahnelere sahne olması bekleniyor.