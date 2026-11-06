Televizyon sektöründe reklam gelirlerindeki düşüşün etkileri sürerken ekranlara veda edecek yapımlara bir yenisi daha eklendi. Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı'nın final yapmasına karar verildi. Geçen sezon geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, 43. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

43. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin final bölümü için hazırlıklar başladı. Final bölümünün çekimlerinin pazar günü başlayacağı öğrenildi.

SON REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYORDU

Final kararı öncesinde dizinin son reyting sonuçları merak ediliyordu. Dün akşam ekrana gelen bölüm, Total grubunda 4,07 reyting alarak yedinci sırada yer aldı. Dizi AB grubunda da yedinci olurken ABC1 kategorisinde dokuzuncu sıraya yerleşti.

Eylül ayından bu yana A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz gibi yapımların ardından Halef: Köklerin Çağrısı da final kararı alınan diziler arasına katıldı.