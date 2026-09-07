NOW’ın sevilen dizisi “Halef: Köklerin Çağrısı”, nefes kesen sezon finalinin ardından ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ı Serhat ve Yıldız karakterleriyle yeniden buluşturacak yeni sezondan ilk tanıtım ve afiş de yayımlandı.

SERHAT VE YILDIZ YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Most Production imzalı, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizinin yeni sezon tanıtımında Serhat ve Yıldız’ın birbirlerinden ayrı düştüğü görülüyor.

Farklı hayatların içinde savrulan iki karakterin yollarının yeniden nasıl kesişeceği ve büyük aşklarının bu kez hangi sınavlardan geçeceği yeni sezonun en merak edilen konuları arasında yer alıyor.

YENİ SEZONDA TANSİYON YÜKSELECEK

İlk sezonunda aşk, aile, sadakat ve kader arasında sıkışan karakterlerin hikâyesini ekrana taşıyan “Halef: Köklerin Çağrısı”, ikinci sezonda da izleyiciyi yüksek tempolu bir hikâyeyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yayınlanan tanıtımda dizinin atmosferinin daha da gerileceğinin sinyalleri verilirken Serhat ve Yıldız’ın yaşayacakları yeni gelişmeler şimdiden merak uyandırdı.

HALEF İÇİN EKİM KARARI

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen dizinin ekim ayının başında ekranlara dönmesi planlanıyor.

Dizinin yayın takviminde ekim ayının tercih edilmesinin nedenleri arasında eylül ayının ilk haftalarında televizyon izleyici sayısının, yani TVR oranlarının daha düşük olması gösteriliyor.

Böylece “Halef: Köklerin Çağrısı” hayranları, Serhat ve Yıldız’ın hikâyesinin devamı için ekim ayını bekleyecek.