NOW’ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Most Production imzalı dizinin yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlanırken, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın canlandırdığı Serhat ve Yıldız’ın hikâyesinde yaşanacak yeni gelişmeler dikkat çekti.

YILDIZ KAZA SONRASI HAFIZASINI KAYBEDİYOR

Sezon finalinde evliliklerinin önündeki engelleri aşarak yeni bir başlangıç yapan Serhat ve Yıldız, yeni sezonda beklenmedik bir olay nedeniyle birbirinden kopacak.

Geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden Yıldız, Serhat’ı zorlu bir mücadelenin içine sürükleyecek. Serhat için artık aşkının peşinden gitmek ve Yıldız’ın kalbini yeniden kazanmak dışında bir seçenek kalmayacak.

SERHAT’IN MÜCADELESİ BÜYÜYOR

Halef: Köklerin Çağrısı’nın 2. sezonunda Serhat’ın ailesi, kökleri ve aşkı arasında verdiği mücadele daha da büyüyecek. Yıldız’ın hafızasını kaybetmesi, ikilinin aşkını yeni ve zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

Yeni sezonda kadroya katılan güçlü isimlerle birlikte hikâye de genişleyecek. Şanlıurfa’nın atmosferi dizinin hikâyesine eşlik ederken aile, kader ve geçmişle hesaplaşma temaları da öne çıkacak.

HALEF 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı’nın 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizi, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.