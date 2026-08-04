Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezon öncesi hem çekim takvimi hem de oyuncu kadrosuyla gündemdeki yerini koruyor. Başrollerini İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın paylaşacağı dizinin çekimlerinin ağustos ayının ortasında başlaması planlanırken, yapım ekibi kadroyu güçlendirmeyi sürdürüyor.

BİR TRANSFER HABERİ DAHA

Daha önce Yurdaer Okur ve Ezgi Tombul'un kadroya dahil olduğunun açıklanmasının ardından, dizi için bir transfer haberi daha geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım şirketi, başarılı oyuncu Mustafa Yıldıran ile anlaşma sağladı.

DİZİNİN KARAKTER DENGELERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Halef: Köklerin Çağrısı ekibinin 10 Ağustos'ta gerçekleştireceği ikili afiş çekimi öncesinde gelen bu transfer, yeni sezon hazırlıklarının hız kazandığını da gösterdi. Yeni oyuncunun katılımıyla birlikte dizinin karakter dengelerinde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Merak edilen detay ise ortaya çıktı. Mustafa Yıldıran, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Rami karakterine hayat verecek. Senaryoda sürpriz bir karakter olarak öne çıkan Rami, Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız karakterinin başına gelen büyük felaketin ardından onun karşısına çıkacak ve hikâyenin yönünü değiştiren isimlerden biri olacak.