Perşembe günlerinin dikkat çeken yapımlarından Halef, dün akşam izleyicinin karşısına çıkmadı. Dizi ani şekilde yayın akışından çıkarıldı.

HALEF SON BÖLÜM VAR MI YOK MU?

Halef dizisinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelmedi, konuyla ilgili kanaldan ve yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı nedeniyle dizinin ekrana gelmediği iddia edildi. Sosyal medyada kullanıcılar; şiddet sahnesi içeren dizilere yönelik büyük tepki göstermişti. Dizinin son anda yeni bölümü yerine tekrar bölümünün yayınlanması dikkat çekti.





Gazeteci Birsen Altuntaş, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Son dakika bir değişiklik olmazsa bu akşam da Kahramanmaraş'taki kahreden korkunç saldırı ve düşük reklam geliri nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak.''

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

HALEF yeni bölümünün haftaya aynı saatte yayınlanması bekleniyor.





Halef son bölüm özeti (29 bölüm özeti) şu şekilde paylaşıldı:

Aşır’ın vurulmasının ardından hastaneye yetiştirilir; ancak o sırada hastanede cerrah yoktur. Aşır’ı hayatta tutmak için Serhat Ağa yeniden ameliyat masasına dönmek zorunda kalır.

Ziyan’ın hapiste olması ve Aşır’ın vurulmasıyla Kordağlılarcephesindeki otorite boşluğu iyice belirginleşir. Bu otorite boşluğunda, Ziyan’ın belirlediği yeni isim tam bir şok etkisi yaratır. Ziyan, verdiği bu kararla kendi hayatını tehlikeye atar.

Diğer yandan Serhat, Aşır’ı vuranın peşine düşerken bu konuda fevri hareket eden Yıldız ile karşı karşıya gelir. Yıldız’ın bu beklenmedik hareketi Melek’in elini güçlendirir.

Tüm bunlar yaşanırken Akif ile Nida’nın ilişkisi de artık gün yüzüne çıkmaya başlar. Bu ilişkinin açığa çıkmasına neden olan Hicran ise başına gelecek felaketten habersizdir.