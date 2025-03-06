Mardin'de, halı saha maçından dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Park halindeki araçlara çarparak durabilen otomobilin ters döndüğü kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde halı saha maçından dönen 4 arkadaşın bulunduğu 34 BLH 44 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilde bulunan Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarda Şehmus A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.