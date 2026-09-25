Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada dün akşam saat 20.00 sıralarında sporseverleri yasa boğan acı bir olay yaşandı.

MAÇ SIRASINDA BİRDEN BİRE YERE YIĞILDI

Kayseri Şehir Hastanesi Anjiyo biriminde röntgen teknisyeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Mehmet Ali Doğan, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Doğan’ın hareketsiz kaldığını fark eden saha arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MESLEKTAŞLARININ TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen genç sağlık çalışanı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan, meslektaşlarının hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Mehmet Ali Doğan’ın fenalaşarak yere yığıldığı ve arkadaşlarının panikle yardımına koştuğu anlar halı sahanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç yaştaki sağlık çalışanının ani vefatı ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.