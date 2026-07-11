Şanlıurfa Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Ferhat Baykir, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Baykir, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Baykir'in cenazesi, memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine götürüldü. Düzenlenen cenaze törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Uludere Kaymakamı Salih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı da örtülen Ferhat Baykir, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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