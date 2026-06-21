Şanlıurfa’da iki aile arasında halı sahada top oynandığı sırada çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Ancak olayın ardından taraflar arasında başlayan gerginlik farklı illere taşındı.

At yetiştiriciliğiyle uğraşan iki ailenin üyeleri, dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Elazığ’daki hipodromlar ile Ankara’da karşı karşıya geldi. Üç ilde de başlayan sözlü tartışmalar kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgalara dönüştü.

Hipodromlarda yakınlarının kavga ettiğini öğrenen ve Şanlıurfa’da birbirine komşu iki köyde yaşayan aile üyeleri de olaylara dahil oldu. Yaşanan arbedelerde çok sayıda kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 11 YARALI VAR

Diyarbakır’daki kavgada yaralanan 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram ve Ahmet Çizik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır ve Elazığ’da yaralanan toplam 11 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.