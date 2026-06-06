Malatya'da halı sahada futbol oynadığı sırada aniden rahatsızlanan bir genç, antrenörün hızlı müdahalesi sayesinde yeniden nefes aldı. Yaşanan panik dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla maç yapan B.A., oyun sırasında aniden fenalaşarak yere düştü. Durumu fark eden arkadaşları yardım isterken, halı sahanın işletmecisi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar hızla gencin yanına koştu. İlk kontrolünde B.A.'nın dilinin boğazına kaçtığını tespit eden Akçınar, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Akçınar'ın yaptığı müdahalenin ardından B.A. yeniden nefes almaya başladı ve kendine geldi. Olay yerinde bulunanlar derin bir nefes alırken, yaşanan korku dolu anlar halı sahanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Erken müdahalenin olası bir trajedinin önüne geçtiği olay sonrası B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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