Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında oyuncular tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavganın kaydedildiği canlı yayın görüntülerinde, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği de görüldü.

5 Kasım akşamı oynanan karşılaşmada, iki oyuncu arasındaki ikili mücadelenin ardından tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya her iki takımın oyuncuları da dahil oldu.

Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar, turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın sırasında kaydedildi.