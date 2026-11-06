Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında, iki takımın oyuncuları arasında tekme yumruklu kavga çıktı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği görüldü. Dün akşam oynanan maçta, ikili bir mücadelenin ardından oyuncular arasında tartışma başladı. İki takımdan diğer oyuncuların da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Halının sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayına yansıyan kavgaya, karşılaşmayı izleyenlerin de katıldığı görüldü.

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