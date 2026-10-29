Mersin'in Mut ilçesinde öğle saatlerinde 4 katlı bir binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay, Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan konut ve iş yerlerinin yer aldığı binada meydana geldi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNU YOĞUN DUMAN KAPLADI

Edinilen bilgilere göre, 4 katlı yapının alt katında yer alan halı ve mobilya mağazasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Depoda bulunan yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla birlikte yükselen yoğun siyah duman, kısa sürede apartmanın merdiven boşluklarını ve üst katları sardı. Duman nedeniyle bina sakinleri dairelerinden çıkamayarak balkonlara sığındı.

80 KİŞİ BALKONLARDAN MERDİVENLE İNDİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye personeli alevlere müdahale ederken bir yandan da kurtarma operasyonu başlattı.

Yoğun dumandan etkilenmemeleri için vatandaşlara balkonlarda kalmaları yönünde uyarılarda bulunan itfaiye ekipleri, merdivenli araçları devreye soktu. Apartmanda bulunan 20 dairedeki aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 80 kişi, itfaiye merdiveni marifetiyle balkonlardan tek tek tahliye edilerek güvenli alana indirildi. Dumandan hafif etkilenen bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINDA, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu mobilya ve halı deposundaki alevler üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.