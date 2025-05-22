NBA Doğu Konferansı final serisinin ilk maçında Indiana Pacers, Madison Square Garden’da konuk olduğu New York Knicks’i uzatmalarda 138-135 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadeleye damgasını vuran isim ise Tyrese Haliburton oldu.

SON SANİYEDE TARİHE GEÇEN BASKET

Maçın bitimine saniyeler kala Pacers, 14 sayı geriden gelerek skoru dengeledi. Bu tarihi geri dönüşün mimarı ise Tyrese Haliburton oldu. Genç yıldız, maçın son saniyesinde attığı kritik basketle skoru eşitleyip maçı uzatmaya taşıdı. Her ne kadar tekrar izlemelerde Haliburton’un ayağının üç sayı çizgisine bastığı tespit edilip sayı “iki” olarak yazılsa da bu basket, Pacers’ı yeniden oyuna dahil eden an oldu.

PACERS’TA YILDIZLAR ŞOV YAPTI

Haliburton, geceyi 31 sayı ve 11 asistle tamamlayarak “double-double” yaptı ve galibiyetin baş mimarı oldu. Takım arkadaşı Aaron Nesmith ise 30 sayılık katkısıyla dikkat çekti. Andrew Nembhard ve Obi Toppin’in uzatmalardaki kritik sayıları Pacers’ı öne taşıdı.

KNICKS CEPHESİNDE BRUNSON VE TOWNS YETMEDİ

Ev sahibi New York Knicks’te Jalen Brunson 43 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Karl-Anthony Towns da 35 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla “double-double” yaptı. Ancak Knicks, son 2 dakika 45 saniyede 14 sayı önde olmasına rağmen farkı koruyamadı. Bu sonuçla NBA tarihinde böyle bir avantajı koruyamayan ilk takım olarak tarihe geçti.

SERİ DEVAM EDİYOR

Pacers, bu büyük geri dönüşle saha avantajını ele geçirirken, serinin ikinci maçı 24 Mayıs’ta yine Madison Square Garden’da oynanacak.