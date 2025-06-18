İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüs kaza yaptı.
Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kazaya karışan metrobüsün görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Soruşturma başlatıldı.