İddiaya göre, Atatürk Havalimanı yönünde seyreden 34 NP 2647 plakalı otomobil, sürücüsünün makas attığı sırada aynı yönde ilerleyen taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı istikametteki 3 araç daha kazaya karıştı. Yaralanan 2 kişinin, 34 NP 2647 plakalı otomobilde bulunduğu belirtildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle köprünün Atatürk Havalimanı yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.