İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç'te bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı. Derin'in cesedi, ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 11.00 sıralarında Haliç'te bulunan Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu. HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ Sağanağın ardından meydana gelen selde ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken Derin'in cesedinin de bulunmasıyla arama kurtarma çalışmalarına son verildi. VALİLİKTEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; 20.10.2026 Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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